Caça fez cancelar concerto EcoSunrise na Bica da Cana

A primeira das cinco actividades programadas para este domingo, último dia do Festival da Natureza, não se realizou por questões de segurança.

Em causa o EcoSunrise, o concerto ao nascer do sol que estava previsto ocorrer na Bica da Cana pelas 07h45. Foi cancelado por coincidir com a época de caça na Ilha da Madeira, que começou precisamente hoje.

Filipe Teixeira, presidente da Associação Retoiça, responsável pelo projecto 'EcoMusicalis', explicou o sucedido.

"Este ano tivémos azar com um dos eventos [do programa] que era o concerto ao nascer do sol. Como coincidia com a abertura da época de caça, fomos avisados pelas autoridades que não seria de todo seguro realizar o concerto".

Daí o cancelamento do evento "com muita pena", manifesta, ao mesmo tempo que esclarece que a actividade em causa havia sido agendada há muito tempo, razão para terem sido apanhados de surpresa com o calendário veneratório.