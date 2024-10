Opticenter inaugura hoje loja na Madeira

10h00. É a esta hora que será inaugurada a Opticenter na Madeira. A loja ficará situada no Centro Comercial Marina Shopping.

Neste dia, a marca oferece 100 pares de óculos monofocais aos 100 primeiros clientes.

O evento conta com a presença de vários parceiros e entidades públicas, entre as quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Trata-se de uma empresa 100% portuguesa com experiência no mercado que disponibiliza optometristas e técnicos de óptica especializados, assim como de laboratórios técnicos e centros de exame equipados com a mais recente tecnologia.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda desta segunda-feira, 7 de Outubro:

10h00 às 15h00: CMF - Sessão de Esclarecimento sobre Taxa Municipal Turística no Município do Funchal, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal;

10h30: PSD/M na Assembleia da República promove iniciativa política, junto à Sede do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, no Beco do Paiol;

11h00: CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, na Cascata dos Anjos - Ponta do Sol;

12h00: JPP promove acção política, na sala de imprensa da ALRAM;

12h00: PS - Madeira realiza visita ao Lar da Bela Vista, no Caminho do Lazareto;

15h00: Pedro Ramos preside à cerimónia de assinatura do contrato-programa com a Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação da Madeira, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM;

15h30: Sessão comemorativa do 489.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Calheta e inauguração das obras de remodelação e ampliação do Lar Nossa Senhora da Estrela com a presença de José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque, na Estrada Simão Gonçalves da Câmara, Calheta;

16h00: Dia Mundial da Arquitectura - Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos - (SRMAD) - Cerimónia de entrega do Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2024 (parceria do Governo Regional da Madeira, através Sec. Reg. da Economia, Turismo e Cultura), seguida da inauguração da Exposição do Prémio PAMPS com a presença de Eduardo Jesus, na Sede da SRMAD - Rua do Carmo;

18h30: Apresentação do livro 'Uma Força de Deus - Padre Nuno, O. H', na Sacristia da Sé do Funchal;

19h00 às 21h00: Dia dos Defensores da Ucrânia - Encontro com os Veteranos Amputados - Desafios e Necessidades, no Auditório da Junta de Freguesia de São Martinho.

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Outubro. Dia Nacional dos Castelos, Dia Mundial do Algodão, Dia Mundial do Habitat, Dia Mundial da Arquitetura e Dia Mundial do Trabalho Digno:

1806 - O papel químico é patenteado pelo inglês Ralph Wedgewood.1849 -- Morre, com 40 anos, o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, autor de "O Corvo" e "Os Crimes da Rua da Morgue", precursor da moderna literatura policial.1885 - Nasce o físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr, Nils Bohr, Prémio Nobel da Física em 1992, fundador da Mecânica Quântica.

1922 -- Nasce, na Costa de Caparica, António Gonçalves Ribeiro conhecido por Tarzan ou, entre os pescadores, por Roaz. Durante o longo período em que é nadador salvador salva a vida a mais de 400 pessoas.1931 - Nasce o bispo sul-africano Desmond Mpilo Tutu, Prémio Nobel da Paz em 1984.1932 - Revolta do Regimento de Infantaria de Bragança contra a Ditadura Nacional. O levantamento será sufocado.1935 - A Sociedade das Nações declara Itália país agressor na Abissínia, atual Etiópia.1940 - II Guerra Mundial. As forças alemãs de Adolf Hitler invadem a Roménia.1949 - A Alemanha Oriental passa a designar-se República Democrática Alemã.1950 - Guerra da Coreia. A Assembleia-Geral da ONU aprova o avanço das forças aliadas para norte do Paralelo 38.1963 - Os Estados Unidos, de John F.Kennedy, o Reino Unido e a URSS concordam com a suspensão de experiências de armamento nuclear.

1974 - Um cliente do supermercado Marsh's em Troy, no estado norte-americano de Ohio, faz a primeira compra de um produto com código de barras.

1983 - Primeira visita do Presidente moçambicano Samora Machel a Portugal.1984 -- O Papa João Paulo II manifesta-se contra o crime organizado, citando a Mafia pela primeira vez.1985 - Um comando palestiniano sequestra o paquete italiano Achille Lauro, com 454 pessoas a bordo.1986 - Sai, no Reino Unido, a primeira edição do diário britânico "The Independent", o primeiro jornal não tabloide de grande circulação lançado no século XX.1989 - O Partido Comunista Húngaro renuncia ao marxismo, em congresso, optando pela via do "socialismo democrático".

1991 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos cientistas alemães Erwin Neher e Bert Sakmann. 1992 - O líder do grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, Abimael Guzman, é condenado a prisão perpétua por um tribunal militar do Peru.1993 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora norte-americana Toni Morrison, autora de "Amada".2000 - Vojislav Kostunica assume a Presidência da República Federativa da Jugoslávia. 2001 - Guerra do Afeganistão. Forças britânicas e norte-americanas iniciam ataque às bases talibans.2002 - O futebolista Cristiana Ronaldo marca os primeiros golos pelo Sporting.2003 - Morre, aos 100 anos, Eleanor Lambert, pioneira da moda nos Estados Unidos.2004 - Atentados à bomba em instalações turísticas na estância de Taba, na península do Sinai, em Ras Soltane, Egito, causam mais de 40 mortos e 124 feridos.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora austríaca Elfriede Jelinek.2005 -- O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Agência Internacional da Energia Atómica e ao seu diretor-geral Mohamed ElBaradei, pelos "esforços para impedir que energia nuclear seja usada para fins militares e garantir que a destinada a fins pacíficos seja usada da maneira mais segura possível".- A organização Médicos Sem Fronteiras anuncia ter localizado "mais de 600 imigrantes ilegais abandonados à sua sorte no deserto do sul de Marrocos", após terem sido expulsos dos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla.

2006 - Vanessa Fernandes sagra-se pela primeira vez campeã da Europa de duatlo, em Rimini, Itália.

- Têm início em Macau os primeiros Jogos da Lusofonia, em que participam cerca de mil atletas de 12 países e regiões.

- Morre, com 48 anos, Anna Politkovskaia, jornalista russa, autora de "A Rússia de Putin". Foi assassinada à porta de casa, em Moscovo, Rússia.2007 - A maratona de Chicago no estado de Illinois, Estados Unidos, corrida sob intenso calor e humidade, fica enlutada pela morte de uma pessoa, enquanto outras 250 tiveram de ser hospitalizadas.

2008 - Os ministros das Finanças da União Europeia acordam aumentar para 50 mil euros a garantia dos depósitos em caso de falência de uma entidade.

- Portugal reconhece formalmente o Kosovo, tornando-se o 48.º país do mundo e o 22.º da União Europeia a reconhecer a independência da antiga província sérvia, declarada unilateralmente há quase oito meses.

- O Comité Nobel da Academia Real Sueca atribui o Prémio Nobel da Física a dois japoneses, os profs. Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa e ao norte-americano de origem japonesa, o prof. Yoichiro Nambu, por trabalhos na área da Física Teórica de Partículas.

2009 -- O Prémio Nobel da Química é atribuído aos norte-americanos Venkatraman Ramakrishnan e Thomas Steitz e à israelita Ada Yonath, por trabalhos sobre "a estrutura e a função do ribosoma", que fabrica as proteínas.

2010 - O Prémio Nobel de Literatura é atribuído ao escritor peruano Mario Vargas Llosa.

2011 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído pela Academia Sueca a três mulheres: Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirlea; ativista Leymah Gbowee, também liberiana; e jornalista e ativista iemenita Tawakkul Karman.

- Morre, aos 85 anos, Ramiz Alia, último Presidente comunista da Albânia a quem é atribuída a abertura à democracia de um dos sistemas políticos mais isolacionistas do mundo.

2012 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vence as eleições presidenciais com 54,42% dos votos.

- Morre, aos 82 anos, Aquilino Ribeiro Machado, engenheiro, militante e cofundador do PS. Foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lisboa democraticamente eleito.

2013 - Os norte-americanos James E. Rothman e Randy W. Schekman e o alemão Thomas C. Südhof vencem o Prémio Nobel da Medicina, pelas suas descobertas sobre como as células organizam o seu sistema de transporte.

- Morre, aos 68 anos, Patrice Chéreau, encenador francês e um dos mestres da cena europeia durante mais de 40 anos, tanto no cinema como no teatro e na ópera.

- Morre, com 93 anos, Ovadia Yosef, influente rabino israelita líder da comunidade sefardita e do partido ultra-ortodoxo Shas.

2014 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos japoneses Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, da Universidade de Nagóia, no Japão, e Shuji Nakamura, da Universidade de Califórnia - Santa Barbara, pela invenção do díodo eletroluminescente, LED azuis.

- Morre, com 86 anos, a atriz norte-americana Marian Seldes, considerada uma das referências do teatro da Broadway.

2015 - A SIVA, representante da Volkswagen, Audi e Skoda em Portugal, admite que a Autoeuropa produziu carros com dispositivos que falseiam os resultados das emissões de gases poluentes.

2018 -- O candidato Jair Bolsonaro (PSL, extrema-direita) vence a primeira volta das eleições Presidenciais no Brasil, com 46% dos votos, e Fernando Haddad (PT, esquerda) fica em segundo lugar, com 29%.

- O partido Ação Democrática Independente vence as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, alcançando 25 mandatos no parlamento, seguindo-se o MLSTP-PSD, com 23 eleitos.

- Morre, aos 93 anos, Odette Ferreira, ex-presidente da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida, pioneira na investigação da doença em Portugal.

2019 -- Morre, aos 87 anos, Manuela Silva, economista, ex-secretária de Estado para o Planeamento no I Governo constitucional, presidente do Movimento Internacional dos Intelectuais Católicos, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz.

2020 - A Real Academia Sueca das Ciências atribui o Prémio Nobel da Química à francesa Emmanuelle Charpentier e à norte-americana Jennifer Doudna, pela criação de um método de edição do genoma. Este método de engenharia genética permite "reescrever o código da vida".

- O ugandês Joshua Cheptegei bate em Valência o recorde do mundo dos 10.000 metros, com a marca de 26.11,00 minutos, retirando assim da lista de máximos o etíope Kenenisa Bekele.

- A etíope Letensebet Gidey bate em Valência, Espanha, o recorde do mundo dos 5.000 metros, completando a légua em pista em 14.06,62 minutos, quase cinco segundos abaixo do anterior máximo, que durou 12 anos.

- Morre, aos 77 anos, Mario Molina, cientista mexicano, laureado com o prémio Nobel da Química em 1995 pelas descobertas sobre os danos causados na camada de ozono da atmosfera.

2021 -- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor britânico nascido em Zanzibar Abdulrazak Gurnah.

- A seleção portuguesa de futebol de sub-21 alcança o melhor resultado da sua história, ao golear o Liechtenstein por 11-0, em partida do grupo D de qualificação para o campeonato da Europa de 2023, em Vizela, Braga.

- O ciclista Rui Oliveira sagra-se campeão europeu de 'scratch' no campeonato da Europa de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, somando a terceira medalha para Portugal na competição.

2022 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e às organizações de defesa dos direitos humanos Memorial, da Rússia, e Centro de Liberdades Civis, da Ucrânia.

2023 - O grupo islâmico palestiniano Hamas lança um ataque surpresa contra o território israelita a partir da Faixa de Gaza, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Numa rara declaração pública o líder do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, afirma que 5.000 foguetes foram disparados contra Israel durante a madrugada, para dar início à "Operação Tempestade Al-Aqsa", "Decidimos dizer basta", apelando a todos os palestinianos para confrontarem Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declara, num vídeo difundido nas suas redes sociais, "Cidadãos de Israel, estamos em guerra. Não numa operação, não são rondas de combates, é uma guerra", Israel está "em guerra" com o Hamas.

- O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) sagra-se tricampeão mundial de Fórmula 1, no Grande Prémio do Qatar, em Losail, Qatar.

Este é o ducentésimo octogésimo primeiro dia do ano. Faltam 85 dias para o termo de 2024.

