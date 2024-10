Dois detidos no Funchal e um em Santana por tráfico de droga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve três indivíduos do sexo masculino - dois no Funchal e um em Santana - por tráfico de droga.

No comunicado remetido às redacções, a PSP dá conta da apreensão de dois quilos de haxixe, meio quilo de canábis e uma pequena quantidade de heroína. As operações decorreram "na sequência da execução de três mandados de busca solicitados à autoridade judicial no decurso de investigações conduzidas pelas Divisões Policiais do Machico e do Funchal, no âmbito de dois processos independentes".

No 'caso' do Funchal, os dois detidos têm 33 e 57 anos de idade e ambos têm antecedentes criminais. De acordo com a mesma fonte, os dois indivíduos residiam nas zonas altas da cidade do Funchal e já há algum tempo que a polícia acompanhava as "movimentações" dos suspeitos, com indícios de venda de produto estupefaciente.

"Aos detidos foram aprendidas três gramas de heroína, suficientes para cerca de 30 doses individuais, e 41 gramas de haxixe, suficientes para cerca de 82 doses individuais", esclarece a PSP, que refere terem sido apreendidos, além da droga, oito telemóveis, três balanças digitais, dinheiro, que será resultante da venda dos estupefacientes e duas viaturas "que seriam utilizadas frequentemente na prática dos actos criminosos".

Quanto ao detido residente em Santana, de 52 anos de idade, informa a PSP que o mesmo "esteve em tempos emigrado em Inglaterra". Há cerca de um mês que as autoridades policiais acompanhavam as "movimentações observadas junto à casa do suspeito", onde suspeitavam existir "alguma quantidade de produto estupefaciente".

A investigação foi conduzida pela PSP de Machico, contando com a colaboração das equipas cinotécnicas da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia. Na residência do suspeito "foram encontrados escondidos em sacos e ocultados numa parede falsa quase dois quilogramas de haxixe, droga suficiente para cerca de quatro mil doses individuais e cerca de meio quilo de canabis, suficientes para 200 doses individuais".

Foram, também, apreendidos, um motociclo, um telemóvel e uma pressão de ar, bem como uma quantia significativa de euros e libras.

"Os detidos no Funchal, um ficou a aguardar julgamento com TIR e o outro aguarda apresentação ao Juiz de instrução criminal (JIC) para aplicação das medidas de coação", adianta a PSP, esclarecendo que "o detido em Santana aguarda nos quartos de detenção da PSP a apresentação ao JIC também para aplicação das medidas de coação".

Na nota divulgada esta tarde, o Comando Regional da Madeira da PSP "realça o seu compromisso no combate implacável ao tráfico de droga e alerta toda a comunidade, especialmente os mais jovens, para os efeitos nefastos para a vida dos cidadãos do seu consumo".

Só no mês de Setembro, que ontem terminou, a PSP na Madeira apreendeu dois quilogramas de produtos estupefacientes, mais de três quilos de plantas proibidas e identificados 25 cidadãos por crime de tráfico. "Estes resultados foram possíveis pela execução operações de investigação criminal e pela intervenção pronta e decidida das tripulações dos carros-patrulha, que dia e noite percorrem as ruas das cidades e vilas das ilhas da Madeira e Porto Santo", complementa daquela força policial.