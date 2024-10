Externato Adventista do Funchal assinala Dia do Idoso e Dia da Música

O Externato Adventista do Funchal assinalou, esta terça-feira, o Dia Internacional do Idoso e o Dia Mundial da Música.

A escola recebeu o projecto 'Sons em Família' para realizar uma sessão de histórias cantadas, assinalando este dia de uma forma especial.

Tal como nos anos anteriores, o Externato Adventista do Funchal convidou os idosos do Lar Adventista para Pessoas Idosas para se deslocarem até à escola e poderem usufruir do mesmo momento musical. Foi realizado também um lanche-convívio, onde as crianças e os idosos conviveram uns com os outros, partilhando as suas experiências e sabedorias. Os alunos ofereceram aos idosos uma pequena lembrança em forma de coração, para que possam recordar este dia.