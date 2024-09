PS acusa Câmara de Santana de destruição do património

O PS-Santana acusou, hoje, a Câmara Municipal de "estar a destruir o património, ao invés de garantir a sua preservação". Em causa está a intervenção que está a ser levada a cabo pela autarquia no Caminho Real 24, no sítio do Lombo Galego, no Faial, com recurso à cimentação, cobrindo o tradicional pavimento de calçada.

Dorisa Aguiar, vogal na Assembleia de Freguesia de São Jorge, condena esta postura do executivo camarário, liderado pelo CDS-PP, apontando que "esta já não é a primeira intervenção do género num caminho real", uma vez que "a autarquia já recorreu a este método na zona da Ladeira do Cantinho", também no concelho de Santana.

“É lamentável que o actual executivo esteja a destruir a nossa identidade e que as gerações vindouras não possam usufruir daquela que foi a marca deixada pelos nossos antepassados”, refere.

A socialista deixa críticas aos argumentos usados pelo presidente Dinarte Fernandes, considerando-as "inaceitáveis", porque, “antes de mais, um executivo deve ter respeito pelo património e deve tentar, de todas as formas possíveis, lutar pela sua preservação”.

“Não vale a pena recorrer às justificações de que foi pedido pelos agricultores, que o respectivo caminho funciona como acesso aos moradores daquela zona, que a sua destruição deveu-se à circulação de viaturas 4x4, ou, ainda, que partes desse caminho já estavam com betão”, afirma Dorisa Aguiar, considerando que "a responsabilidade recai sobre o CDS-PP e o PSD, os únicos partidos que estiveram à frente da governação no concelho".

“Refugiar-se nestes argumentos não abona a favor de um presidente e demonstra o total desprezo pelo património e pelo trabalho/legado deixado pelos nossos antepassados”, sublinha.

“O PS não aceita este tipo de atuação e lamenta que o nosso património esteja a ser destruído de ânimo leve, como algo normal, e reforça a necessidade de proteger o que resta destes caminhos reais”, reforça Dorisa Aguiar, alertando também para o "estado degradação" dos fontanários na freguesia de São Jorge.