IPMA prevê céu muito nublado e períodos de chuva para a Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da manhã.

Estão previstos períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar de Noroeste.

O IPMA aponta ainda para uma pequena descida da temperatura máxima. No Funchal, a máxima será de 27 graus e a mínima de 21 graus. Já no Porto Santo a máxima será de 25 graus e a mínima também de 21 graus.



Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 2 a 2,5 metros. Já na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar será de 23/24 graus.