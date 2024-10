Misericórdia da Calheta apoiada pelo Governo em 2 milhões de euros por ano

A Santa Casa da Misericórdia da Calheta recebe, por ano, 2 milhões de euros do Governo Regional. Trata-se de um apoio pelo "mérito" do "trabalho relevantíssimo" que a instituição presta no Concelho da Calheta, releva o presidente do Governo Regional.

Confrontado com os pedidos de revisão dos apoios manifestados pelo Provedor da Santa Casa, Miguel Albuquerque promete a revisão dos valores da comparticipação para o próximo ano, no que às diárias diz respeito. Lembra que estes apoios da Segurança Social são definidos a cada dois anos e a última ocorreu em 2023. Promete por isso iniciar agora a negociação para definir os apoios a serem atribuídos em 2025 e 2026, sendo que as 12 camas novas criadas com a requalificação do Lar, serão contempladas, para já, com apoios equivalentes aos que estão em vigor (2023) para que possam rapidamente serem ocupadas.

Adianta que o apoio domiciliário será também revisto como forma de desonerar as instituições de terem um lugar cativo e é também mais confortável e mais cómodo para o utente" que pode assim ficar na sua casa beneficiando do apoio social.

Sobre a renda à Santa Casa pelo 'Hospital da Calheta', Albuquerque esclarece que "quem fez o investimento foi o Governo através dos fundos, para salientar que "a renda tem de ser justa mas não pode ser uma forma de financiar indirectamente a Santa Casa", para concluir que o Governo Regional, com a supervisão do Tribunal de Contas, "paga uma renda em função do espaço, da sua funcionalidade e suas valências".