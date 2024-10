Formigas são 'agricultoras' há 66 milhões de anos

As formigas ganham aos humanos como 'agricultores' experientes e, segundo um estudo publicado na quinta-feira na revista Science, estes insetos cultivam o seu próprio alimento há 66 milhões de anos, muito antes de o homem evoluir como espécie.

Há 66 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra provocando uma extinção em massa global, mas criando condições ideais para o desenvolvimento de fungos, que foram utilizados pelas formigas que sobreviveram a este cataclismo para se alimentarem.

Para chegar a esta descoberta, um grupo de cientistas do Museu Nacional de História Natural Smithsonian (Estados Unidos) obteve sequências genéticas de amostras de 475 espécies diferentes de fungos (288 das quais cultivadas por formigas) e 276 espécies diferentes de formigas (208 dos quais cultivam cogumelos).

Com todos estes dados, desenvolveram uma cronologia evolutiva que mostra que as formigas e os fungos estão ligados há 66 milhões de anos, mais ou menos desde que o asteroide colidiu com a Terra, no final do Cretácico.

Esta colisão encheu a atmosfera de poeira e detritos, que bloquearam o Sol e impediram a fotossíntese durante anos, provocando a extinção de metade de todas as espécies de plantas da Terra naquela época.

No entanto, esta catástrofe foi uma oportunidade para os fungos, que proliferaram comendo a abundante matéria vegetal morta que cobria o solo.

"Os dinossauros não se saíram muito bem no final do Cretácico, mas os fungos tiveram um apogeu", destacou um dos autores, Ted Schultz, entomologista do Smithsonian que passou 35 anos a estudar a evolução das formigas.

Os investigadores acreditam que os fungos que proliferaram durante este período se alimentaram da folhagem em decomposição, o que os colocou em contacto próximo com as formigas.

Estes insetos, por sua vez, aproveitaram a abundância de fungos para se alimentarem e continuaram a depender deles quando a vida recuperou da extinção.

O novo trabalho revela ainda que as formigas demoraram mais 40 milhões de anos para desenvolverem uma agricultura mais avançada: cultivarem fungos para alimentação já há 27 milhões de anos.

"As formigas domesticaram estes fungos da mesma forma que os humanos domesticaram os cultivos", frisou Schultz.

Na América do Sul, por exemplo, os investigadores acreditam que as formigas retiraram fungos das florestas húmidas e os levaram para zonas mais secas, isolando-os das suas populações ancestrais selvagens.

Uma vez isolados, estes fungos ter-se-ão tornado completamente dependentes das formigas para sobreviverem nas condições áridas, lançando as bases para o sistema agrícola superior praticado atualmente pela formiga-cortadeira.

Os investigadores organizaram as quase 250 espécies diferentes de formigas produtoras de cogumelos da América e das Caraíbas com base nos quatro sistemas agrícolas que utilizam.

A formiga-cortadeira está entre as que praticam a estratégia mais avançada, conhecida como agricultura superior: colhem pedaços de vegetação fresca para fornecer sustento aos seus fungos, enquanto estes fungos produzem alimento para as formigas.