Misericórdia da Calheta investiu 4,5 milhões na remodelação e ampliação do Lar

As obras de remodelação e ampliação do Lar Nossa Senhora da Estrela da Santa Casa da Misericórdia da Calheta foi investimento de 4,5 milhões de euros, custo comparticipado em 65% por fundos comunitários.

A profunda requalificação no edifício com quase 30 anos de existência é hoje inaugurada, coincidindo com o 489 aniversário da Santa Casa.

Mário Nunes, o Provedor, reivindica a revisão das comparticipações da Segurança Social face aos custos reais dos serviços prestados.

Quanto à obra, uma das alterações significativas na estrutura residencial foi a criação de quartos individuais, tendo a capacidade instalada sido aumentada para 70 camas, embora 12 ainda por ocupar devido a burocracias - revisão dos acordos quanto ao número de camas apoiadas pela Segurança Social - apesar de quase meia centena de idosos em lista de espera.

O Provedor revela que "cada utente custa mais de 1700 euros por mês" enquanto a comparticipação da Segurança Social "nem chega a 50%" desse custo. Diferencial que obriga a muita ginástica financeira para não comprometer os compromissos com os vencimentos dos cerca de 150 trabalhadores, num total de cerca de 360 utentes mensais apoiados, entre outros encargos.