Albuquerque 'inaugura' 1200 metros de estradas em Câmara de Lobos que custaram 4,1 milhões de euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta tarde as novas estradas de ligação entre o Ribeiro da Alforra e o Limoeiro, em Câmara de Lobos. Obras que no total custaram 4,1 milhões de euros e equivalem a 1200 metros de extensão de estrada.

A obra agora concluída - esteve para ser inaugurada no final da semana passada - refere-se à construção de duas ligações previstas na obra de ‘Ligação ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro – Câmara de Lobos’, iniciada em Dezembro de 2009 e posteriormente suspensa (2012/02/01), com a aplicação das medidas do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEF – RAM).

A obra retomada uma década depois de ter sido interrompida – foi reiniciada em Setembro de 2022 -, está agora concluída.

Os novos troços executados nos últimos dois anos totalizam 1.200 metros de extensão, sendo 550 metros para a ligação da Rua João Ricardo Ferreira César à Avenida Nova Cidade e os restantes 650 metros para a ligação da Rua Joaquim Pestana, junto ao estádio de Câmara de Lobos, à Rua João Ricardo Ferreira César.

No primeiro troço estão afixados dois cartazes de agradecimento a Miguel Albuquerque e a todos os que tornaram possível o novo acesso.