Governo autoriza despesa superior a 11 milhões de euros para financiar ensino profissional

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros uma despesa superior a 11,6 milhões de euros para financiamento de ensino profissional nas regiões Norte, Centro e Alentejo.

De acordo com o comunicado da reunião de hoje, foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros "que autoriza o Ministério da Educação, Ciência e Inovação a realizar a despesa, até ao montante global de 11.682.000 euros".

Segundo o comunicado, a despesa foi autorizada "para viabilizar uma medida temporária de apoio que visa assegurar o financiamento dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação de jovens promovidos pelas escolas profissionais públicas nas regiões NUTS II do Norte, do Centro e do Alentejo".