Chefe da diplomacia da UE apoia avanços de Montenegro no processo de adesão

A chefe da diplomacia da UE manifestou hoje apoio às reformas pró-europeias do Montenegro, num encontro em Podgorica com o primeiro-ministro deste país, durante o qual anunciou um novo pacote de ajuda financeira.

O Montenegro, uma pequena república de 600.000 habitantes, é candidato à adesão à UE desde 2012 e é, até agora, o país dos Balcãs que fez mais progressos.

Kaja Kallas sublinhou o empenho do Montenegro nas reformas, embora tenha reconhecido ainda não existir consenso sobre o encerramento do capítulo 31, relativo à política externa e de segurança.

"É um processo complexo. No que se refere ao capítulo 31, não existe consenso. Eu disse ao primeiro-ministro [Milojko Spajic] que o desenvolvimento de boas relações com os países vizinhos ajuda no caminho europeu", disse Kallas, sem nomear nenhum Estado, em conferência de imprensa, no âmbito de uma digressão de três dias durante a qual visitará também a Bósnia-Herzegovina e a Albânia.

Kallas anunciou que a UE vai dar ao Montenegro 26 milhões de euros este mês, no âmbito do plano de apoio aos Balcãs, que inclui dois mil milhões de euros em subvenções, quatro mil milhões de euros em empréstimos a quatro anos e seis milhões de euros para reforçar a cooperação em matéria de defesa através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.

"Vivemos em tempos turbulentos e temos de reforçar a nossa cooperação em matéria de segurança", afirmou.

Apesar de o governo de Spajic ter estabelecido o objetivo de concluir a adesão à UE até 2028, Montenegro apenas encerrou alguns dos 33 capítulos ainda em aberto nas negociações de integração.

Kallas também manifestou preocupação com a situação de segurança regional, referindo-se às leis de desvinculação aprovadas na Bósnia-Herzegovina pela entidade pró-russa liderada por Milorad Dodik.

"Não podemos tolerar ataques à unidade. Os políticos devem ultrapassar as divisões, não aprofundá-las", disse Kallas, que visita a Bósnia-Herzegovina na terça-feira.