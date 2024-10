Rastreio do Cancro da Mama em São Roque e na Calheta

A 9.ª volta do Rastreio do Cancro da Mama prossegue no Concelho do Funchal, estando, desde o dia 24 de Setembro, a serem rastreadas as utentes da freguesia de São Roque, no Centro Coordenador do Rastreio – Unidade Fixa, 1.º andar do Centro Dr. Agostinho Cardoso. Seguem-se as utentes da freguesia de São Pedro, a partir meados de Novembro.

A decorrer está também o rastreio através da Unidade Móvel, que, actualmente, se encontra junto ao Centro de Saúde da Calheta. Já a partir do próximo dia 21, esta Unidade estará junto ao Centro de Saúde dos Canhas para rastrear as utentes do concelho da Ponta do Sol.

Como habitualmente, as utentes são convocadas por ordem alfabética, através de SMS e correio electrónico, ou de convocatória em papel, para quem não possua pelo menos uma das anteriores formas de contacto. Nesta convocatória é indicado o dia e hora, assim como o local onde serão feitas as mamografias de rastreio.

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM), através do Centro de Rastreios da RAM, espera chegar com este rastreio a cerca de 2.100 utentes da freguesia de São Roque e a 2.070 utentes do Concelho da Ponta do Sol, tendo em conta que estes números correspondem à população alvo deste programa residente nas localidades em questão, ou seja mulheres dos 45 aos 74 anos.

O SESARAM reitera que o Rastreio do Cancro da Mama da RAM é um rastreio de base populacional, dirigido a mulheres assintomáticas, sem fatores de risco.