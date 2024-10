O actual executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) já investiu "mais de um milhão de euros" na causa animal. Dado revelado pela vereadora Nádia Coelho, por ocasião das comemorações do Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, a decorrer nos Jardins do Lido, Funchal.

A autarca fez também saber que ainda este mês a CMF abrirá concurso para contratar um médico veterinário, que será o segundo a integrar o Quadro do Município.

O evento alusivo à efeméride serve não só para "sensibilizar a população para o bem-estar animal", mas também relevar "o papel essencial que o médico veterinário tem" para esse bem-estar, neste caso, dos 'amigos de quatro patas'.

Sobre a aposta do executivo camarário na causa animal, Nádia Coelho destacou a obra em curso no Canil Municipal do Vasco Gil, intervenção para dar "melhores condições aos animais e às pessoas que lá trabalho", vincou.

Enalteceu ainda as campanhas de sensibilização e as campanhas de adopção, e assegurar que "o Funchal está focado em investir os recursos necessários" para cimentar a aposta na causa animal.