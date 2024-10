Câmara Municipal da Calheta congratula-se pela conquista de Bernardo Pereira

A Câmara Municipal do Funchal congratula-se pela conquista do jovemBernardo Pereira, que hoje arrecadou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Canoagem de Mar, no escalão de sub-23, uma competição que decorre na Madeira.

"Por mais este feito, revelador de muito empenho e dedicação, o Município da Calheta parabeniza o jovem calhetense pelo brilhante título", refere em nota enviada.