João Reis alerta que ampliação do porto do Funchal precisa ser muito bem pensada

João Reis admite que a ampliação do porto do Funchal tem de ser bem planeada e pensada. Esse aumento levaria à capacidade para mais um barco de grandes dimensões, o que pode não ser tudo benéfico, porque significa o acolhimento de mais 6 mil pessoas.

Está a decorrer a conferência ‘O passado na construção da competitividade do CAI', inserida na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Esta conferência tem como oradores Juan Francisco Martin, Ex-Director Comercial (Ilhas Canárias); João Reis, ex-presidente da APRAM; Eduardo Alvarez Hamilton, ex-CEO da Hamilton & CO (Ilhas Canárias); Franklim Spencer, Sócio-gerente da RS Consult. A moderação está a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Diário de Notícias da Madeira.

Em média, ao porto do Funchal, chegam por dia o equivalente a 69 aviões, o que leva à necessidade de adaptações.

Juan Francisco Martin admite que o Turismo tem uma grande capacidade de auto-suicídio. Por isso, tem de ser bem pensado. Os cruzeiros não representam a necessidade de oferta de mais cama, os que pode ser encarado como um benefício e uma boa aposta para conquistar mais turistas.

Eduardo Alvarez Hamilton entende que, em Canárias há capacidade suficiente para acolher os cruzeiros actuais e aqueles que eventualmente possam vir a procurar este destino. Há espaço suficiente se os armadores se organizarem bem.

Por seu lado, Franklim Spencer admite que Cabo Verde tem uma potencialidade enorme, até porque o arquipélago é muito rico em cultura e tradições. Há a possibilidade de criação de mais produto. Além disso, há portos que estão a melhorar os seus terminais e espaços para acolher os passageiros. “Há uma expectativa enorme”, assume.