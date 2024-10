Carminho em digressão no Japão este mês

A fadista portuguesa Carminho inicia no sábado uma digressão no Japão, composta por sete espetáculos "que já estão completamente esgotados", anunciou a artista.

Aquela que será a primeira digressão de Carminho no Japão serve para a fadista apresentar o álbum "Portuguesa", editado no ano passado, "e alguns dos temas mais marcantes do seu repertório", de acordo com informação disponível nas contas de Carminho nas redes sociais.

A digressão começa no sábado em Aichi, "uma das principais capitais da cultura nipónica", e termina no dia 20 em Saitama, "num total de sete concertos que estão já completamente esgotados".

Os restantes concertos estão marcados para Shiga, no dia 13, Hyogo, no dia 14, Hiroxima, no dia 15, e Tóquio, nos dias 17 e 19 de outubro.

Carminho "nasceu no meio das guitarras e das vozes do fado, filha da conceituada fadista Teresa Siqueira, estreou-se a cantar em público aos 12 anos, no Coliseu", lê-se no 'site' oficial da artista.

Editou o primeiro álbum em 2009, intitulado "Fado", ao qual se seguiram "Alma" (2012), "Canto" (2014), "Carminho canta Tom Jobim" (2016) e "Maria" (2018).

Em março do ano passado chegou "Portuguesa", álbum composto por 14 temas, entre os quais "O quarto", entretanto incluído na banda sonora do filme "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, que esteve nomeada aos Óscares deste ano.

A fadista aparece no filme, que se estreou em setembro do ano passado no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em Itália, a interpretar à guitarra portuguesa "O quarto", numa cena com a atriz Emma Stone, num cenário de uma Lisboa imaginária, de tempo indefinido, mas onde não faltam azulejos, ruelas antigas e muitos pastéis de nata.

Em janeiro, em entrevista à Lusa, Carminho recordou que participou na rodagem em 2021, num estúdio em Budapeste, numa altura em que estava a preparar "Portuguesa".

Entretanto, "O quarto", uma letra de Carminho, que a gravou na melodia do Fado Pagem, de Alfredo Marceneiro, foi incluído na lista de músicas de verão do ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama, que inclui 44 temas de artistas como Bad Bunny, Bob Dylan ou Beyoncé.

Ao longo da carreira, Carminho tem gravado e cantado com artistas de outras áreas musicais, nomeadamente com os brasileiros Chico Buarque, Milton Nascimento e Marisa Monte, com o espanhol Pablo Alborán e com os portugueses HMB e Bárbara Bandeira.