Processo de troca do 'Passe Social 4_23' estendido ao mês de Outubro

O processo de troca do 'Passe Social 4_23' teve início em Junho passado, quando foi estabelecida, com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, uma colaboração através dos estabelecimentos de ensino, refere a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas através de uma nota de imprensa.

Contudo, conforme afirma, "devido à complexa logística associada à troca de milhares de passes e a sua distribuição pelas inúmeras escolas da Região, a entrega do novo passe GIRO prolongou-se ao longo do mês de Setembro, pelo que foram implementadas medidas que não prejudicassem o acesso dos alunos ao serviço público de transporte de passageiros".

Diz ainda que se tem verificado que "muitos estudantes não fizeram uso da opção de requisição do novo passe GIRO através dos estabelecimentos de ensino, havendo, por isso, muitas requisições apresentadas à posteriori nos vários pontos de venda da rede SIGA".

"Acresce a estas situações a necessidade de ser introduzida no sistema a prova de matrícula dos alunos com idade superior a 18 anos, havendo muitas situações em que esse documento ainda não se encontra disponível", acrescenta a mesma nota.

Neste sentido, e porque importa não prejudicar o acesso dos estudantes ao serviço público de transporte de passageiros, informa que, relativamente ao 'Passe Social 4_23', é estendida ao mês de Outubro a medida que vigora em Setembro, ou seja: "os estudantes que possuem o passe antigo podem continuar a utilizá-lo até 31/10/2024; os estudantes até aos 18 anos que não possuem o passe antigo, mas que já requereram e aguardam pelo novo passe GIRO, poderão aceder ao transporte público, até 31/10/2024, apresentando o cartão de estudante ou cartão de cidadão; os estudantes com mais de 18 anos que não possuem o passe antigo, mas que já requereram e aguardam pelo novo passe GIRO, poderão aceder ao transporte público, até 31/10/2024, apresentando o comprovativo de matrícula no ano letivo 2024/2025.

Refere também que os estudantes que, por alguma razão, não consigam carregar o novo passe GIRO nos postos de venda devem confirmar no posto de venda se o NIF se encontra correto; submeter os seus dados e o comprovativo da matrícula no seguinte link: https://siga.madeira.gov.pt/passe_4_23; decorridos 5 dias úteis, efectuar o carregamento do novo Passe GIRO.

Esta informação também se encontra disponível em https://siga.madeira.gov.pt/noticias e em https://www.madeira.gov.pt/drtmt.