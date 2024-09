"Agosto de 2024 é um mês que revela um desempenho extraordinário do sector do turismo", diz o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reagindo ao facto das dormidas de turistas terem atingido um novo máximo.

Dormidas de turistas com novo máximo mensal em Agosto Aumento de 4,6% face ao mês homólogo, mas retirando os de alojamentos locais com menos de 10 camas, Madeira foi a única região do país a perder dormidas

Em termos de comparação, refere que "o mês homólogo de 2023 foi, sem dúvida alguma, o melhor de sempre para o turismo na Região Autónoma da Madeira".

Por isso, superá-lo já era qualquer coisa de extraordinário. Ainda assim, vimos que em termos de dormidas, no mês de Agosto de 2024, há um crescimento de 4,6% face ao mês de Agosto de 2023, onde o mercado estrangeiro compensou tendências que não foram de crescimento, como é o caso do mercado nacional que registou 204 mil dormidas, mas que ficou aquém de Agosto de 2023, mas com um desempenho fantástico do mercado estrangeiro, a crescer 6,8%, o que deu para compensar no total, tendo-se registado um crescimento de quase 5% deste mês". Eduardo Jesus

Em termos acumulado, o governante revelou que "já vamos com 7,9 milhões de dormidas, que são mais 6,4% do que no período anterior, mais 5,7% nos hóspedes entrados e também um aumento da estada média deste período, de Janeiro até Agosto".

"Ou seja, há aqui um crescimento do período em que as pessoas permanecem na Região Autónoma da Madeira", concluiu Eduardo Jesus.