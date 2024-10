Badminton Madeirense conquista 9 pódios nas Caldas da Rainha

Três clubes madeirenses participaram, este fim-de-semana, na 4.ª Jornada Nacional Não Seniores S9, S11, S13 e S17, que decorreu no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha. Esta é uma prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Associação Desportiva Pontassolense, Clube Desportivo da Ribeira Brava e Club Sports da Madeira fizeram-se representar pelos seus atletas a competir nos escalões Não Seniores Sub-11, Sub-13 e Sub-17.

De acordo com nota à imprensa, "em destaque nesta 4.ª jornada estiveram, em Sub-13, Leonor Silva (Club Sports da Madeira), em Singular Senhoras, Pares Senhoras, fazendo dupla com atleta Matilde Freitas (Club Sports da Madeira), e Pares Mistos, fazendo dupla com o atleta Simão Campos (Associação Desportiva Pontassolense), e em Sub-17, Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava), nas vertentes de Q.P. Singular Senhoras e Q.P. Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Rafaela Silva (CDCE), que se sagraram Campeões em todas as vertentes que disputaram".

É feita ainda uma referência aos atletas, aos títulos de Campeão no Quadro Principal, conquistados pelo atleta Simão Campos (AD Pontassolense), em Sub-13 Singular Homens e Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Leonor Silva (CS Madeira), e Matilde Freitas (CS Madeira) em Sub-13 Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Leonor Silva (CS Madeira), e aos títulos de Vice-Campeão conquistados pela dupla, Henrique Pereira (CS Madeira) | Simão Campos (AD Pontassolense) em Sub-13 Pares Homens, pela atleta Matilde Freitas (CS Madeira) em Sub-13 Singular Senhoras e em Pares Mistos, fazendo dupla com o atleta Henrique Pereira (CS Madeira).