Governo diz que subida do salário mínimo para 870 euros em 2025 é significativa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considera que a proposta do Governo para aumentar o salário mínimo nacional dos atuais 820 euros brutos para 870 euros é significativa.

À saída da reunião da Concertação Social, Maria do Rosário Palma Ramalho adiantou que apresentou hoje aos parceiros sociais uma "minuta da proposta de acordo tripartido".

"Trata-se de um acordo de valorização salarial que não incide apenas sobre o salário mínimo, mas também propõe medidas de valorização dos salários em geral" e que é também "virado para o crescimento económico e para a competitividade", explicou.

No que tocam ao salário mínimo nacional, a ministra confirma que propôs que suba para 870 euros brutos no próximo ano. Este valor representa uma subida de 15 euros face aos 855 euros brutos que estavam previstos no acordo de rendimentos assinado pelo anterior executivo em 2022 e um aumento de 50 euros face aos 820 euros atualmente em vigor.

"Há uma diferença significativa", realçou a governante.

De acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, o Governo propôs ainda aumentar o salário mínimo para 920 euros em 2026, para 970 euros em 2027 e para 1.020 euros em 2028.