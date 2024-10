Rainha Sílvia da Suécia visitou a Madeira há 38 anos

“Estou satisfeita por ter oportunidade de visitar esta maravilhosa ilha. A Madeira é linda”. Foi desta forma que a Rainha Sílvia da Suécia se referiu na sua visita à Região, corria o ano de 1986.

A monarca admitiu ao DIÁRIO que a densa vegetação fazia lembrar o Brasil, país onde habitou durante cerca de 11 anos. A sua visita tinha como objectivo passar pelo Hospício Imperatriz Dona Amélia, instituição que sempre mereceu apoio por parte da coroa sueca.

«De certa forma, o povo pode-se identificar connosco, um casal jovem, com filhos pequenos, alegrias e problemas, como todas as pessoas”, dizia a rainha, quando confrontada com a amabilidade da população para com a sua família.

A visita foi descrita como sendo de uma grande simpatia por parte da monarquia. Já Alberto João Jardim elogiava a maneira de ser do povo sueco, que dizia ser uma postura bastante apreciada na Região.