PRR: Taxa de investimento nos 67,4% e de execução nos 9%

Os investimentos na Região no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentam, na actualidade, uma taxa de investimento na ordem dos dois terços do previsto, e uma taxa de execução abaixo dos 10 por cento (%), segundo Duarte Pitta Ferraz, presidente da Comissão Regional de Acompanhamento do PRR.

“A taxa de investimento está bastante alta, está em 67,4% neste momento e a taxa de execução está em cerca de 9%”, revelou ao DIÁRIO, no final da 7ª Reunião da Comissão Regional de Acompanhamento, que decorreu esta manhã no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional.

“O relevante neste particular é a taxa de execução porque o PRR mede-se muito por se terem alcançado as metas e os marcos”, ressalva o Professor universitário. Sublinha por isso que “esta taxa de execução está calculada com os envelopes adicionais que foram concedidos à Região. Porque se não tivesse incluído [os envelopes adicionais], se fosse o montante inicial, ela neste momento estaria em cerca de 80%”, estimou. Considera por isso que “em termos de taxa de execução nós estamos com bastante conforto relativamente à mesma”.

Relativamente aos montantes desembolsados até ao momento, adianta que “o Tesouro Regional tem avançado entre 30 e 40 milhões de euros. É um montante que vai oscilando em função das necessidades e até este momento os desembolsos atingem cerca de 120 milhões de euros”, conclui.

Esta manhã a Comissão Regional de Acompanhamento do PRR esteve reunida numa sessão de trabalhos que contou com uma comunicação do secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia. Oportunidade para se fazer o ponto de situação do PRR e o ‘follow-up’ do relatório da reunião anterior.

Na reunião de trabalho contemplou ainda a apresentação de investimentos RePower EU, nomeadamente do sistema de incentivos à produção e armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis na Madeira e no Porto Santo e da descarbonização dos transportes públicos.

Esta tarde a Comissão Regional de Acompanhamento tem duas visitas programadas a projectos financiados pelo PRR. À Direcção Regional de Informática, para avaliar o projecto integrado no investimento sobre a transição digital da Administração Pública da RAM do PRR, através do projecto DIGITAL DROT, da Direcção Regional do Ordenamento do Território (80,50 milhões de euros), depois, no Varadouro de São Lázaro, onde a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, desenvolve projecto sobre tecnologias oceânicas, caso do veículo autónomo (20 milhões de euros).