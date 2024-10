HBG participa em projecto ERASMUS+ de Acreditação Internacional na Bélgica

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, integra, uma vez mais, projecto de acreditação internacional, no âmbito do programa ERASMUS+, que terá lugar em Beaumont, Bélgica.

"A comitiva da HBG é constituída por três docentes, uma técnica especializada e onze alunos e estará em mobilidade de 7 a 11 de Outubro. O projecto inclui a formação de alunos e docentes e almeja melhorar o sucesso escolar; reforçar uma cultura de cidadania ativa, numa perspectiva inclusiva e responsável; incrementar o envolvimento da comunidade educativa na vida da escola e implementar medidas que promovam o envolvimento pessoal/ profissional e organizacional da HBG", revela em nota emitida à imprensa.

Ao longo desta semana, os envolvidos participarão em aulas de língua estrangeira e formações/ estágios que visam o alargamento e aprofundamento de conhecimentos e competências profissionais. No caso dos alunos, o contacto com diferentes áreas vocacionais, permitirá o acesso a experiências práticas em diferentes áreas de formação, bem como o desenvolvimento de competências profissionais". Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

"Para além da vertente educacional e formativa, haverá a oportunidade de absorver a cultura local através de visitas a pontos de interesse turístico fundindo, assim, as vertentes educativas, culturais e sociais preconizadas pelo universo Erasmus", acrescenta a mesma nota.

E conclui: "Com a participação nestes projectos internacionais, a HBG reitera o seu papel activo na cidadania europeia e reforça a sua internacionalização bem como a projeção da região em contexto europeu".