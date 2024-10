Festival da Natureza dá provar frutos do pomar da Madeira

O Festival da Natureza, que decorre na Madeira até o próximo domingo, levou hoje um grupo de 12 pessoas à Camacha, mais concretamente à Quinta da Moscadinha, para uma visita guiada à mais prestigiada produtora de sidra regional.

Em dois anos, o empreendimento do empresário Márcio Nóbrega passou de uma produção de 2 mil garrafas para 35 mil, sendo reconhecido internacionalmente com 14 medalhas.

Tudo com graças ao néctar que já foi visto como o “vinho dos pobres”, mas que hoje tem planos para equiparar-se ao Vinho Madeira, em termos de projecção.

Uma viagem histórica, mas com visão de futuro, sobre a qual poderá ler na íntegra na edição impressa de amanhã.

Para já, em jeito de degustação, espreite as fotos na galeria, pela lente do fotógrafo Hélder Santos:

O programa do festival prossegue, às 18h30, com a inauguração de uma exposição de arte, na Galeria Art Caravel, no Funchal, no âmbito do Festival da Baleia da Madeira (iniciativa inédita que integra o programa do Festival da Natureza).

O dia termina com um passeio de barco ao pôr-do-sol, com partida do cais de Câmara de Lobos, às 19 horas. A actividade tem a particularidade de ser realizada na embarcação tradicional madeirense ‘São João de Deus’, um genuíno barco ‘Xavelha’, seguindo-se uma prova de cerveja artesanal e bolo do caco.

A 12.ª edição do Festival da Natureza envolve 11 tipos diferentes de actividades de natureza, saúde e bem-estar, num investimento de 171 mil euros por parte do Governo Regional.

O festival mobiliza 280 pessoas, sendo que a ocupação hoteleira para o período do evento é de 89,9%, ligeiramente superior ao registado no ano passado (89,2%), indicou o secretário Eduardo Jesus.

O programa do certame, inclui 'workshops', palestras, música ao vivo e actividades ao ar livre "que promovem o bem-estar e a conexão com a natureza", distribuídos por oito dos 11 concelhos da Região: Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz, Calheta, Machico, Santa Cruz e Porto Santo.