Festival da Natureza continua esta quinta-feira com diversas actividades

O Festival da Natureza da Madeira, que decorre até ao próximo domingo, dia 6 de Outubro, continua esta quinta-feira com actividades de natureza, saúde e bem-estar.

Nesta que é a sua 12.º edição, o Festival da Natureza pretende promover um leque diversificado de iniciativas desportivas, onde o contacto com a natureza e a adrenalina são os elementos fundamentais e indispensáveis.

Assim, para hoje, em Câmara de Lobos, entre as 9 e as 12 horas, está previsto um passeio de barco - 'Xavelha' - seguido de uma prova de cerveja e de bolo do caco.

Foto Visit Madeira

Já no Caniçal, Machico, das 9 às 13 horas, vai decorrer uma actividade 'coasteering' (uma experiência que consiste na exploração da costa marítima através de caminhada, natação, escalada e saltos), seguida de uma degustação de sidra.

Na Ilha Dourada a manhã (9h00 às 12h30) começa com um passeio de catamarã eléctrico, que vai permitir a visibilidade subaquática, explorar a beleza marinha e a paisagem costeira do Porto Santo, com explicações sobre geologia e a vida marinha, além de oferecer a oportunidade de nadar.

No Chão da Ribeira, no Porto Moniz, a manhã começa com uma caminhada na natureza. Entre as 9 e as 13 horas, os caminhantes terão a oportunidade de percorrer caminhos traçados pela lava, pois esta caminhada acontece na serra onde outrora foi a cratera de um vulcão, seguindo-se de um piquenique.

Foto Arquivo/ Visit Madeira

No Seixal, entre as 14 e as 18 horas, vão decorrer iniciativas náuticas, nomeadamente SUP, canoagem, surf, na praia do cais do Seixal.

Pelas 19 horas, na praia junto ao Cais do Porto Santo, vai decorrer a Silent Yoga Party, uma iniciativa que se define como uma fusão de ioga e música que abarca o conceito de 'silent disco'. A actividade decorrerá durante 90 minutos, seguindo-se de música ao som de um DJ para dançar até ao cair da noite. A festa é feita com auscultadores sem fios neonlit que anulam o ruído e as distrações do mundo exterior.

Este dia termina, também, na praia da Ponta do Sol, pelas 19h40, com a 'Gaitada na Baixa'. Uma acitividade que contará com apontamentos musicais, numa espécie de banda sonora, ao pôr-do-sol, no mítico rochedo.

Foto Arquivo/ Visit Madeira

Todas estas actividades necessitam de inscrição prévia e algumas delas de pagamento, que poderão ser feitos no site www.festivaldanatureza.pt .

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

9h00 às 17h00 -A Câmara Municipal do Funchal realiza a 3.ª edição do Fórum de Emprego do Funchal, a decorrer no átrio dos Paços do Concelho.

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 - O Centro de Química da Madeira (CQM) realiza seu 11.º Encontro Anual.

9h30 - As regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores reúnem-se numa convenção sobre pescas.

10h00 - O representante da República na Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência a cônsul-geral da República Bolivariana da Venezuela na RAM, Carol Delgado, no Palácio de São Lourenço.



10h00 às 21h00 - Hertz Carros Usados - Mega Festiva no Madeira Tecnopolo

11h30 - Acção de contacto do 'Porta a Porta Casa para todos' com a população no Largo do Phelps

14h00 - Short Race do Madeira Ocean Challenge/Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar

17hh00 - A Região assinala o Dia dos Defensores da Ucrânia, até 9 de Outubro, uma iniciativa da Associação Ucrânia com Amor, em parceria com a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) e a Câmara Municipal do Funchal.

A DRCCE associou-se à exposição fotográfica 'Olhares da Resistência', que estará patente na Reitoria da Universidade da Madeira, entre os dias 3 e 9 de Outubro.

21h00 - Esta quinta-feira, a Orquestra Clássica da Madeiraapresenta um concerto de música de câmara pelo Quinteto de Sopros 'Atlântida', pelas 21 horas, no Hotel Royal Savoy, da Savoy Signature, no Funchal.

Sessão de Julgamento de alegada rede de tráfico de droga na Região e branqueamento de capitais

Conselho de Governo.

Agenda política

16h30 - Miguel Albuquerque visita a nova estrada de ligação entre o Ribeiro da Alforra e o Limoeiro, em Câmara de Lobos.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 3 de Outubro

1863 - O Presidente norte-americano, Abraham Lincoln, estabelece o dia de Ação de Graças na última quinta-feira de novembro.

Foto Shutterstock

1901 - É publicado o Regulamento sobre Circulação de Automóveis, em que se reconhece os mais variados tipos de veículos que circulam nas estradas e limita a velocidade nas localidades a 10 km por hora.

1910 - O neurocirurgião português nascido no Brasil, Miguel Bombarda, militante republicano, é assassinado por um doente mental no Hospital de Rilhafoles. Tinha 59 anos.

1911 - Morre Carolina Beatriz Ângelo, médica, republicana e sufragista, a primeira mulher portuguesa a exercer o direito de voto nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a 28 de maio de 1911. Tinha 33 anos.

1941 - II Guerra Mundial. O líder nazi alemão Adolfo Hitler anuncia a derrota da URSS.

1952 - O Reino Unido testa a primeira bomba atómica ao largo da costa da Austrália.

1976 - O Papa Paulo VI canoniza a beata portuguesa Beatriz da Silva, fundadora da Ordem da Imaculada Conceição.

1989 - O Presidente da República, Mário Soares, reclama a "responsabilidade internacional" sobre a questão de Timor-Leste, no Tribunal de Justiça da Haia.

1995 - O antigo jogador de futebol norte-americano O.J.Simpson é considerado inocente da morte da ex-mulher Nicole Brown e do empregado do restaurante Ronald Goldman, pelo júri do Tribunal Criminal de Los Angeles.

2001 - O Rali de Portugal é excluído do calendário do Campeonato do Mundo da especialidade de 2002, pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da Federação Internacional do Automóvel, em Genebra, Suíça.

2005 - Começam a funcionar, em Portugal, as aulas de inglês no 1.º Ciclo.

2021 - A seleção portuguesa de futsal sagra-se pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

2022 - O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, pede perdão às crianças vítimas de abusos sexuais por parte de padres da igreja católica e garante que os visados serão excluídos da igreja se forem condenados.

2023 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao cientista tunisino Pierre Agostini, ao cientista húngaro Ferenc Kraus e à cientista francesa Anne L'Huillier por observarem eletrões nos átomos na mais pequena fração de segundo.

Pensamento do dia