11.º Encontro Anual do Centro de Química da Madeira a 3 e 4 de Outubro

O Centro de Química da Madeira (CQM) vai realizar, nos próximos dias 3 e 4 de outubro, o seu 11.º Encontro Anual. O evento terá lugar no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Este encontro constituirá não apenas um importante momento de partilha e de discussão dos resultados da investigação realizada, durante o ano de 2024, nas áreas estratégicas em desenvolvimento no Centro: Saúde e bem-estar, Segurança e qualidade agroalimentar, e Recursos e tecnologias do Mar, mas também reafirma o compromisso do CQM de colocar a ciência ao serviço da sociedade, promovendo o desenvolvimento sustentável, a inovação e o bem-estar global.

O evento está aberto a toda a comunidade científica e ao público em geral, mediante inscrição prévia, através da página oficial do encontro.

O CQM é uma unidade de investigação da Universidade da Madeira, classificada com excelente, e financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, através Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Organizado em dois grupos interdisciplinares - Materiais e Produtos Naturais, o CQM constitui um elemento central na promoção e dinamização das atividades de I&D na área da Química e Bioquímica na Região Autónoma da Madeira.

Através de iniciativas como o seu Encontro Anual, o CQM afirma-se como um membro relevante da comunidade científica internacional, que desenvolve investigação de nível mundial com elevado impacto social e económico.