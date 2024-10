Festival da Natureza serve acima de tudo para a promoção do destino

A praia do cais do Seixal foi esta manhã um dos quatro locais da ilha da Madeira onde foram promovidas experiências associadas ao Festival da Natureza, evento que entre hoje e o próximo domingo reserva inúmeras actividades, tanto na serra, como no ar ou no mar.

Para a emblemática praia da costa norte havia a possibilidade dos participantes escolherem uma de três actividades náuticas: SUP - Stand Up Paddle, canoagem ou surf.

A escolha dos seis participantes, todos turistas, recaiu no surf, modalidade de eleição na concorrida praia de areia preta.

Enquanto os participantes sentiam a excitação e a adrenalina que é a sensação de estar ‘voando’ sobre a água e a conquista de se manter em pé, Alexandre Andrade, presidente do Clube Naval do Seixal, assinalava que “o objectivo do Festival da Natureza é ser um evento de promoção. Este não é um evento comercial”, para justificar o limitado número de participantes na actividade sujeita a pagamento e inscrição prévia.

Daí considerar “normal” o grupo restrito nesta actividade inaugural levada a cabo pelo Clube Naval do Seixal na presente edição, porque “o importante é que se promovam as actividades. Muitas delas temos a combinação com outras experiências complementares à actividade, como degustação entre outras”, reforçou. “Este festival serve também para mostrar que pode-se combinar a determinada actividade com outras experiências. É isso que enriquece o pack final da experiência do Festival da Natureza”, reforçou.

Esta terça-feira as condições de mar – ondulação fraca - estavam mais propícias para o surf, razão para a opção pela modalidade em detrimento do SUP ou da canoagem.

“É uma opção dos participantes” esclareceu, atendendo também ao plano de água.

“Se não houvesse ondas para fazer surf, teríamos condições para fazer o SUP e a canoagem. Quando não está bom para a canoagem e/ou o SUP, é sinal que temos ondas e para a prática do surf é excelente. Portanto temos o melhor dos dois mundos”, concluiu.