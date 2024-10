Canyoning cativa no segundo dia do Festival da Natureza

O canyoning foi uma das actividades em destaque no segundo dia do Festival da Natureza.

Um grupo de 11 pessoas, maioritariamente turistas, desceu a Ribeira das Cales, em pleno coração do Parque Ecológico do Funchal.

Os aventureiros de seis nacionalidades diferentes - portugueses, italianos, alemães, polacos, franceses e ucranianos - tiveram uma manhã preenchida com adrenalina e água fria, numa actividade proporcionada pela empresa Harmony in Nature.

Para quase todos o canyoning foi uma novidade que os cativou, da mesma forma que reforçaram o seu encanto pela natureza madeirense, o "verde diferente" e a espectacularidade da paisagem.

Os guias Daniel Abreu e Bernardo Sá garantiram que tudo decorresse da melhor forma, recebendo muitos elogios da parte dos participantes, que não pouparam esforços para bem-dizer as belezas da Região e a vantagem que é ter o mar e a montanha sempre à mão.

O Festival da Natureza, que vai já na sua 12.ª edição, é uma iniciativa da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura que promove um conjunto diversificado de actividades desportivas e culturais, privilegiando a adrenalina e o contacto com a natureza, sem dispensar a cultura local. As actividades acontecem tanto na serra, como no mar.