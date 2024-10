Wanderlust 'enche' jardim da Quinta Magnólia

O maior evento de yoga e lifestyle do mundo, o Wanderlust 108 Madeira, integrado no Festival da Natureza, 'enche' este sábado o jardim da Quinta Magnólia, no Funchal.

São centenas os participantes nesta que é a terceira edição do Wanderlust no Funchal, com muitas actividades programadas para o relvado, como hula hoop, yoga aéreo e acroyoga, além de talks e workshops em espaços temáticos, e ainda mercado de alimentação saudável e artesanato e uma zona de restauração.