Óculos de graça, João Baião e planos de expansão na abertura da loja Opticenter

As várias dezenas de pessoas que marcaram presença, esta tarde, na inauguração da nova loja Opticenter localizada em São Martinho (frente ao Continente/antigo Hiper Sá), tiveram direito a dois brindes: a simpatia do actor e apresentador João Baião e óculos gratuitos para os primeiros cem clientes.

Chegou a estar prevista a presença do presidente do Governo, mas Miguel Albuquerque esteve ausente, pois viajou para os Açores, onde decorre um congresso do PSD local. Coube, então, a João Baião e ao fundador do Grupo Alberto Oculista, Alberto Caires, cortar a fita que marcou a abertura desta segunda loja Opticenter, precisamente 19 dias depois da inauguração da primeira, no Marina Shopping.

Das três marcas de ópticas integradas no Grupo Alberto Oculista, a Opticenter é a que apresenta maior dinâmica de crescimento. Sinal disso mesmo são as 10 lojas que vão abrir em Portugal continental até final de 2024. O administrador Miguel Caires assumiu que "é muito provável que haja uma terceira loja a ser aberta na Madeira", mas já no ano de 2025.

“A Opticenter vai crescer 22% até final do ano, o que é um crescimento muito acima daquilo que o mercado regista. Ainda assim, a marca ‘Alberto Oculista’ cresce quase a 8,5 a 9%. Estamos contentes e a sentir que as pessoas acarinham o nosso trabalho. Adoramos ver lojas cheias de gente na inauguração, com campanhas em que oferecemos aos primeiros 100 clientes”, acrescentou o mesmo responsável.

Miguel Caires explicou que a Opticenter diferencia-se no seu sector de actividade em diversos aspectos. O principal será o facto de cerca de 70% das suas vendas serem de óculos de marcas próprias, que são encomendados directamente aos fabricantes. "Isso permite-nos apresentar um produto de uma qualidade muito boa a preços consideravelmente inferiores às marcas normais do mercado", adiantou o administrador. Outra "característica singular e novidade no mercado singular" é que cada armação exposta nas lojas tem um preço fixo, que já inclui as lentes graduadas, o que ajuda o cliente a perceber mais facilmente o custo da aquisição.

O Grupo Alberto Oculista foi fundado há 40 anos pelo madeirense Alberto Caires. A respectiva rede é agora constituída por "122 ou 123 lojas", distribuídas pelo país e pelas suas três marcas comerciais - 'Alberto Oculista', Opticenter e OMR-Óptica Médica Rogério.