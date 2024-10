Saiba quais números foram sorteados no Totoloto

Foram esta noite extraídos os números do sorteio n.º 086/2024 do Totoloto, que previa um jackpot extraordinário de 8,4 milhões de euros para o 1.º prémio, sendo que porque, também, o 2.º prémio do anterior sorteio (quarta-feira, 23 de Outubro) não ter sido atribuído, nos termos do Regulamento dos Jogos Santa Casa, o valor acumulou com o montante do 3º prémio.

Eis então os números que podem fazer de si milionário:

21 - 30 - 35 - 39 - 48 e o 'número da sorte' é o 13.

Mas, recorde-se, os prémios atribuídos de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor. Ou seja, se vencer o 1.º prémio, 1,68 milhões de euros dos 8,4 milhões vão para o Estado.