A notícia que faz a manchete de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o Turismo cresce 11%. A oferta para o Inverno IATA 2024/25, que arranca domingo, prevê mais 112 mil lugares do que na temporada passada. São 96 operações para 58 aeroportos de 22 países. Olhando para trás, no Verão, a Madeira superou o País na ocupação hoteleira.

Com uma foto dos premiados em toda a largura da primeira página, dizemos-lhe que estamos comprometidos com o sucesso. ‘Craques da Bola’, uma iniciativa do DIÁRIO em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira, distinguiu os melhores da época 2023/24. Edgar Costa foi uma das figuras da noite ao receber o Prémio Carreira.

Num dos outros destaques nesta edição, mostramos como pendurar o sonho aos 23 anos. “Decidi que era melhor parar de sofrer e de fazer os meus sofrerem por mim”, assume em entrevista ao DIÁRIO o ex-futebolista André Cardoso.

Com direito a chamada na capa, acrescentamos que Manuel António está lançado na corrida à Câmara do Funchal e que uma madeirense foi condenada por fraude na pensão. A mulher a residir em Jersey apanha 16 meses de prisão por ter recebido, durante oito anos, apoio social a que não tinha direito.

