Turismo da Madeira dado como exemplo no congresso da APAVT

“O Turismo preserva a história e propaga a cultura. Olhem para a Madeira e percebam como o Turismo pode ser alicerçado, precisamente apostando também na cultura”.

A tese foi partilhada pelo Presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Pedro Costa Ferreira, na abertura do 49.º Congresso da APAVT, que começou com mais de uma hora de atraso, em virtude da chegada tardia de vários congressistas

Um evento que decorre em Huelva, Espanha, com 750 congressistas, convocados para um debate sobre o sector que acontece fora de Portugal pela primeira vez desde a pandemia.

No discurso de abertura, o presidente da APAVT aproveitou a “oportunidade para cumprimentar o Dr. Eduardo de Jesus, um extraordinário parceiro da APAVT e dos agentes de viagens portugueses”, mas sobretudo para abordar quatro grandes temas: a viagem pelo momento especialmente feliz do sector da distribuição; a gestão da mobilidade nas cidades portuguesas; a polémica saída da APAVT da BTL; e os desafios ao sector, articulando depois esses mesmos desafios, com o tema do nosso congresso, a “Cidade APAVT”.

A intervenção contém muitas críticas lançadas em várias direcções, sobretudo a que desmistifica o alegado excesso de Turismo.

Grande parte da contestação ao turismo, tem apenas raiz no ódio às democracias liberais e ao estilo de vida ocidental, baseado na liberdade e na tolerância por todas as diferenças. Nada inesperado, mas certamente perigoso. Todos sabemos como a narrativa do “Turismo a mais” se tem desenvolvido e multiplicado, nesta era da notícia fácil, de algum jornalismo preguiçoso e de muitos comentadores apenas portadores de ignorância. Esta é uma luta de todos nós". Pedro Costa Ferreira

