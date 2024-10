Megaburla de 2,5 milhões em subsídios de viagens

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 26 de Outubro, vai para a megaburla de 2,5 milhões de euros em subsídios de viagens. O Ministério Público acusa 16 arguidos da Madeira, entre os quais advogados, um polícia e um cantor. Irmã de Cristiano Ronaldo é uma das 64 testemunhas deste processo.

Destaque, também, para o madeirense que foi detido na Indonésia por tráfico de droga, que foi condenado a 13 anos de prisão; e para o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura que dá conta de que a Região insiste na ligação aérea ao Algarve. Eduardo Jesus está empenhado em conseguir a ponte aérea que abre a porta ao turismo no sul da Península Ibérica.

No desporto, continua a faltar o golo ao Nacional. Os alvinegros perderam, ontem, frente ao Casa Pia (1-0). Embora tenham conseguido criar várias oportunidades para marcar, falharam, uma vez mais, na concretização. Esta foi a quinta derrota do Nacional em oito jornadas.

Saiba, também, que a falta de capas está a atrasar a entrega de ‘tablets’. Centenas de alunos já fizeram testes de avaliação sem terem recebido os manuais digitais. Já relativamente à greve da função pública, o sindicato denuncia que “funcionários foram coagidos a não fazer greve”. A adesão ficou-se pelos 60%.

Leia, ainda, sobre as novas caras do Conselho da Diáspora. Já foram nomeados os membros do órgão consultivo do Governo Regional para a emigração.

