Bispo do Funchal muda toda a equipa do Secretariado Diocesano

A Diocese do Funchal anunciou hoje, na sua página de Internet, que o bispo Nuno Brás nomeou um novo Secretariado Diocesano de Pastoral, com a mudança completa da equipa deste órgão.

O coordenador do Secretariado passa a ser o cónego Marcos Gonçalves, que substitui o cónego Fiel de Sousa, tal como já tinha acontecido no cargo de vigário-geral em Julho de 2024. Completam a nova equipa: cónego Manuel Gonçalves dos Ramos, padre Silvano Gonçalves, padre Carlos Almada, Jonathan José Freitas Gil, Graça Maria Nóbrega Alves e Isabel Maria dos Santos Carvalho Gomes da Silva.

No decreto de nomeação, com data de 9 de Abril passado, o bispo justifica que a composição do Secretariado Diocesano de Pastoral “já datava de há vários anos” e “impunha-se revigorar e renovar a mesma, de forma a procurar imprimir maior dinamismo à actividade pastoral da Diocese”.

O chefe da Igreja Católica madeirense aproveita ainda para transmitir “uma palavra de profundo agradecimento à equipa” do anterior Secretariado Diocesano, que “serviu a Diocese ao longo de tantos anos, não raras vezes com o prejuízo da sua vida familiar e profissional. Além do cónego Fiel de Sousa, faziam parte deste órgão o padre António Héctor de Araújo Figueira, Gerardo Patrício Freitas, Gorete Araújo, Marco Paulo Ramos Gomes, Maria José Camacho e Francisco Bonifácio Gomes.

O Secretariado Diocesano de Pastoral é o órgão da Cúria Diocesana a quem cabem as tarefas de: elaborar, promover e implementar o Programa Diocesano de Pastoral para cada ano; coordenar a actividade pastoral do conjunto dos secretariados e movimentos, favorecendo a comunhão da Diocese e articulando-a com as demais realidades pastorais; promover as actividades que sejam de iniciativa diocesana e não tenham por responsável directo qualquer dos outros secretariados específicos.