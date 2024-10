Funchal recebe conferência para debater o futuro do turismo

O Auditório do Museu da Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, vai receber a quinta sessão do ciclo de conferências ‘Estratégia Turismo 2035 – Construir o Turismo do Futuro’. Com início às 14h30 da próxima segunda-feira, 28 de Outubro, a sessão abre com uma intervenção do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Estarão também presentes nesta conferência o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, o secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, ​ o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, e o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira​, Carlos Teles.

Depois do Funchal terão, ainda, lugar mais duas conferências relativas a este ciclo, dia 11 de Novembro em Aveiro e dia 25 de Novembro em Faro. No final, este périplo terá percorrido as sete regiões turísticas do país, “de forma a contar com a maior participação possível das entidades públicas e privadas que queiram ter uma palavra a dizer na definição das prioridades para o sector do turismo”, segundo a nota de imprensa enviada pelo Turismo de Portugal.

Para além da contextualização da 'Estratégia de Turismo 2035', a conferência vai contar com o painel de discussão 'Como responder aos desafios do turismo', moderador pelo director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, bem como com uma discussão pública subordinada a estes temas.