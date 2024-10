Mónaco perde em Nice e abre caminho à liderança isolada do Paris Saint-Germain

O Mónaco sofreu hoje a primeira derrota na Liga francesa de futebol, ao perder por 2-1 em Nice, e, nesta nona jornada, pode deixar escapar o tricampeão Paris Saint-Germain, que vai visitar o Marselha.

A equipa do Principado até foi a primeira a marcar, aos 39 minutos, pelo internacional suíço Breel Embolo, mas o Nice restabeleceu o empate ainda antes do intervalo, aos 45+1, pelo avançado costa-marfinense Evann Guessand, de cabeça, na pequena área, após um livre batido por Ali Abdi.

O golo que ditaria a vitória do Nice ocorreu aos 71 minutos, pelo avançado Gaetan Laborde, que surgiu 'cara a cara' frente ao guarda-redes polaco Radoslaw Majecki.

O Mónaco jogou toda a segunda parte em inferioridade numérica devido à expulsão do lateral direito brasileiro Vanderson, por acumulação de cartões amarelos, aos 45+4 minutos.

Nos outros jogos de hoje, destaque para o empate a dois golos cedido pelo Lyon, em casa, frente ao Auxerre, enquanto o Estrasburgo recebeu e venceu o Nantes por 3-1, com o internacional português sub-21 Diego Moreira a fazer a assistência para o 3-0, aos 74 minutos.

Finalmente, o Toulouse foi a Montpellier vencer categoricamente por 3-0, com destaque para o avançado marroquino Zakaria Aboukhlal, autor dos dois primeiros golos, 'afundando' ainda mais a equipa da casa no último lugar, com quatro pontos apenas.

A nona jornada encerra hoje com a partida de maior cartaz, com o Marselha a receber o Paris Saint-Germain, a partir das 19:45 (hora portuguesa), partida que vai provocar mexidas no pódio do campeonato.

Bastará aos parisienses pontuarem para se isolarem na liderança, após a derrota de hoje do Mónaco em Nice, enquanto o Marselha poderá alcançar pontualmente a equipa do Principado caso vença os campeões franceses.

O Paris Saint-Germain lidera com 20 pontos (menos um jogo), seguido do Mónaco, também com 20, do Marselha, com 17 (menos um jogo) e do Lille, em quarto lugar, com os mesmos pontos.