Morreu empresário madeirense que há 55 anos criou importante rede de supermercados na Venezuela

Manuel da Gama, empresário madeirense que há 55 anos criou uma das principais redes de supermercados portugueses da Venezuela, morreu no sábado em Caracas, aos 90 anos, vítima de doença prolongada, disse hoje à Lusa fonte próxima da família.

"O seu legado estende-se para além dos corredores dos nossos supermercados, pois o seu compromisso com a Venezuela e Portugal foi inabalável. Sempre pronto a ajudar os mais necessitados, deixou uma marca indelével nos nossos corações", indicou a fonte.

Natural de Machico, na ilha da Madeira, Manuel da Gama emigrou para a Venezuela em 1953, aos 18 anos, no navio Andrea Gritti, sem conhecidos ou recursos económicos, e sem dominar o idioma.

Segundo um dos filhos, Luís Miguel da Gama, a história dos supermercados Gama está dividida em três etapas: a primeira foi a aquisição, em 1956, da mercearia Abasto la Aragueña e, depois, a abertura, em maio de 1969, do Automercado Excelsior Gama. "Em 1989, entrámos nós, o meu irmão [Nelson da Gama] e eu, e começou o sonho de construir uma rede de supermercados", explicou.

Os primeiros seis supermercados foram abertos no formato 'vecindário' (centrado em atender a vizinhança), com dimensões entre 800 e 2.000 metros quadrados, em "lugares estratégicos" e com "atenção muito personalizada".

Em 2002, surgiu o conceito Plus, com a inauguração da maior sucursal, no leste de Caracas. Em 2021, a Excelsior Gama assinalou o 52.º aniversário com uma mudança de imagem - um logótipo com a letra G em cor vermelha, inspirado no apelido dos seus fundadores - e passando a chamar-se apenas Gama. Segundo Miguel da Gama, a rede de supermercados tem um centro de distribuição próprio, 25 sucursais, 31 geradoras elétricas e um sistema de água próprio, além de um portal de vendas.

A cadeia é tida como referência em campanhas de promoção e preservação ambiental, poupança energética e reciclagem, conhecidas como EcoCausa.

Numa das suas mais recentes campanhas, apela aos venezuelanos para que eliminem o uso de bolsas plásticas, por ser "a espécie mais perigosa de contaminação no oceano".

A rede Gama faz também campanhas de angariação de fundos para ajudar crianças com cancro e impulsiona o voluntariado com fins de desenvolvimento social em comunidades necessitadas. Ajuda ainda a Fundahígado, que atende pacientes pediátricos e adultos com doenças hepáticas, na Venezuela.