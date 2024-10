Três navios e mais de 5.800 pessoas passam pelo Porto do Funchal este fim-de-semana

Foi por volta das 11 horas desta manhã que o 'Artania' chegou ao Porto do Funchal. O navio, proveniente do Norte de Espanha, é o primeiro de três que deverão visitar a Madeira, neste fim-de-semana. Amanhã, chegam o 'Arcadia' e o 'Spirit of Discovery'.

Segundo a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, "os três navios vão movimentar um total de 5.810 pessoas, das quais 3.950 são passageiros e têm o mesmo destino, a ilha de La Palma".

O 'Artania', que pernoita na Madeira, traz a bordo 1.116 passageiros e 510 tripulantes para uma escala de 32 horas.

O navio parte às 18 horas de amanhã para as Canárias, no âmbito do cruzeiro de 11 noites que começou a 18 de Outubro, em Bremerhaven, com escalas em Portland, Cherbourg, Corunha e (agora) Funchal. Segue-se: La Palma, La Gomera, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e, finalmente, o regresso a Bremerhaven, onde termina a viagem a 6 de Novembro.

No domingo, de manhã cedo, chega o 'Arcádia' para uma escala de 33 horas na Madeira, partindo na segunda-feira, pelas 15 horas, com 1.878 passageiros e 842 tripulantes.

Neste cruzeiro de 16 noites que saiu de Southampton, o navio já fez escala na Corunha. Segue-se, amanhã, o Funchal e, depois, La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz e Southampton, onde finaliza a viagem a 7 de Novembro.

O 'Spirit of Discovery' iniciou este cruzeiro em Portsmouth, a 23 de Outubro e a bordo traz 956 passageiros e 508 tripulantes.

Depois da escala de amanhã no Porto do Funchal, o navio vai para La Palma, Grã-Canária, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e Portsmouth, términus desta viagem a 5 de Novembro.