Dois navios no porto do Funchal movimentam 4.206 pessoas

O navio 'MSC Poesia' chegou, esta manhã, ao porto do Funchal, onde se juntou ao 'Amadea' que tinha atracado ontem e pernoitado na Madeira. Segundo a APRAM, o navio que chegou hoje traz . 591 passageiros e 930 tripulantes e está a realizar um turnaround parcial, envolvendo 323 desembarques e 323 embarques.

O 'MSC Poesia' chegou vindo de Tenerife, fica 8 horas na Madeira, partindo pelas 16 horas rumo ao sul de Espanha, mais concretamente a Málaga. O itinerário deste cruzeiro inclui paragens em Barcelona, Casablanca, Tenerife, agora, no Funchal, seguindo-se Málaga, Marselha e Génova, onde termina a viagem a 22 de Outubro.

O 'Amadea' termina às 17 horas a escala de 31 horas no Porto do Funchal, uma escala que não estava prevista, mas foi opção do Comandante, devido ao mau tempo em rota. O navio segue agora para a Virgin Gorda, uma das ilhas Virgens Britânicas.