Grupo ‘Faça o Bem Sem Olhar a Quem’ organiza peditório a favor da Liga

A exemplo do que aconteceu no ano passado, um grupo de amigos do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro criou uma equipa denominada ‘Faça o Bem Sem Olhar a Quem’, que vai realizar um peditório, no próximo dia 2 de Novembro.

Este grupo objectiva “convidar figuras públicas, ligadas à política, comunicação social, desporto, ensino, entre outras actividades da vida social madeirense, solicitando a participação dessas pessoas ou instituições no peditório a favor da Liga”.

O peditório decorrerá no sábado, dia 2 de Novembro, com início às 9h30, no Largo do Phelps e término no mesmo local às 12h30. O intuito é “sensibilizar os madeirense para a doença oncológica, dando um pouco do seu tempo a favor de pessoas e famílias economicamente carenciadas, e no estimulo à formação e investigação em oncologia”.

Pertencem à equipa ‘Faça o Bem Sem Olhar a Quem’ a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o jurista Manuel António Correia, o sociólogo da Santa Casa da Misericórdia de Machico, Nuno Patrício, o assessor do presidente do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, e o antigo tesoureiro da Direcção do Núclo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Jacinto Gouveia.

A Liga Portuguesa Conta o Cancro vai realizar o Peditório Nacional de 31 de Outubro a 3 de Novembro.