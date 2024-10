Dois navios trazem mais de 9 mil pessoas à Madeira este fim-de-semana

Este fim-de-semana vai contar com a presença de dois navios de cruzeiro no porto do Funchal, movimentando mais de 9 mil pessoas.

O 'Celebrity Apex' chegou esta manhã, transportando 2.832 passageiros e 1.294 tripulantes, proveniente de Tenerife. A partida está marcada para as 16 horas, rumo ao norte de Espanha, no âmbito do cruzeiro de 11 noites que saiu de Southampton, no passado dia 12 deste mês, com escalas no Porto, Lisboa, Grã-Canária, Tenerife, agora no Funchal, seguindo-se a Corunha e o regresso ao porto de origem, onde termina esta viagem a 21 de Outubro. O navio volta ao Porto do Funchal a 20 de Abril de 2025.

Já o 'Sky Princess' tem chegada prevista para a manhã deste domingo, vindo de Vigo, com 3.6745 passageiros e 1.364 tripulantes. O navio fica na Madeira durante 10 horas e sai por volta das 16h30, com destino a Tenerife. O 'Sky Princess' está a fazer um cruzeiro de 12 noites, com partida de Southampton, a 16 de Outubro, e escalas em Vigo, agora, no Funchal, seguindo-se Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Lisboa, voltando a Southampton, onde acaba a viagem a 28 de Outubro. A 5 de Dezembro volta ao Porto do Funchal na viagem de reposicionamento para Fort Lauderdale, de onde vai operar cruzeiros para as Caraíbas.

Deixa Fort Lauderdale a 9 de Março e nessa viagem para a Europa, faz também escala no Porto do Funchal a 18 de Março de 2025.