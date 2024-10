República Checa goleia e deve defrontar Portugal na corrida ao Euro2025 feminino

A República Checa goleou fora a Bósnia-Hersegovina por 8-1 e será, quase de certeza, a adversária de Portugal no decisivo play-off de apuramento para o Europeu feminino de 2025.

Na primeira mão do primeiro play-off de qualificação para o próximo Campeonato da Europa, as checas confirmaram o favoritismo e resolveram o encontro, e praticamente, a eliminatória ainda na primeira parte, que atingiram a vencer por 5-1.

Em Velika Gorica, Michael Khyrova, aos dois minutos, Katerina Svitkova, aos sete e 20, e Kamila Dubcova, aos 34 e 38, faturaram para as checas na primeira metade, na qual as anfitriãs marcaram por Anastasia Shlapakova, aos 16.

Na segunda parte, Andrea Staskova, aos 49 minutos, Eva Bartonova, aos 52, e a suplente Franny Cerna, aos 75, reforçaram a goleada das checas, que atuaram em inferioridade numérica desde os 55, face ao vermelho direto mostrado a Eliska Sonntagova.

Desta forma, a República Checa, que recebe as bielorrussas na terça-feira, tem o apuramento para a fase seguinte quase assegurado, para encontrar Portugal, também quase qualificado, depois do triunfo por 4-1 no Azerbaijão.

Ana Capeta, Tatiana Pinto, Diana Gomes e Diana Silva selaram uma vitória que o 'onze' de Francisco Neto confirmará, certamente, na terça-feira, em Vizela, a partir das 19:45.

Caso portuguesas e checas confirmem o apuramento, defrontar-se-ão, a duas mãos, entre 22 de novembro e 03 de dezembro, com o vencedor a seguir para a fase final, que se realiza na Suíça, de 02 a 27 de julho de 2025.