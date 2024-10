14 personalidades homenageadas na Gala de Aniversário do Conservatório

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira realiza, esta noite, a sua tradicional Gala de Aniversário, que decorre a partir das 21 horas, no Centro de Congressos.

Durante a Gala, o Conservatório irá homenagear 14 personalidades que se destacaram ao longo do ano lectivo, incluindo antigos alunos, docentes, funcionários e parceiros, num total de oito troféus 'Conservatório d'Ouro', bem como os vencedores da edição de 2024 do Prémio Jovens Talentos, num total de seis.

Na iniciativa, que contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, os momentos musicais serão protagonizados pela Orquestra Sinfónica e Coro Juvenil do Conservatório, dirigidos por Francisco Loreto e Zélia Gomes, e incidirão num repertório pop que incluirá grandes temas imortalizados pelos ABBA, Queen, Beatles e outros.

Um corpo de bailado composto por alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea, com coreografias e direcção de Yury Rykunov, acompanhará as performances artísticas e a entrega dos troféus.

Marília Rodrigues e Vítor Brites serão os apresentadores deste ano e o evento será transmitido na 'TV Madeira'.

Premiados 'Conservatório d'Ouro'

Prémio Carreira:

Marina Gyumishyan

Anikó Harangi

Rui Freitas

Prémio Projecto Pedagógico:

Alexandrina Alves

João Pedro Pereira

Prémio Antigos Alunos:

Ana Marta Kaufmann

Prémio Parceiros:

Banda Militar da Madeira

Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Prémio Jovens Talentos - vencedores

Categoria Composição:

1.º classificado - Lino Silva

2.º classificado - Tiago Nascimento

3.º classificado - João Pedro Ferreira

Categoria Interpretação:

1.º classificado - Veronica Taraban

2.º classificado - Razvan Husti

3.º classificado - João Tiago Alho

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 12h00 - Sessão Oficial de Abertura da 7.ª edição das Jornadas de Pneumologia em MGF da Madeira, com a presença de Rubina Leal, no Hotel Vidamar Madeira;

- 12h00 - Miguel Albuquerque, visita a empreitada de Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água

- 12h00 - CHEGA-Madeira realiza conferência de imprensa, junto ao IASAÚDE;

- 12h00 - PAN Madeira promove acção política, junto ao Instituto de Segurança Social da Madeira;

- 12h15 - JPP tem acção política junto à Câmara Municipal do Porto Santo;

- 12h30 - CDU realiza iniciativa política junto à Capela do Corpo Santo;

- 12h50 - Pedro Ramos marca presença nas Jornadas de Pneumologia, no Hotel Vidamar;

- 15h00 - "Encontro de Cultura, Acessiblidade, Mediação e Territórios Públicos", com Espetáculo Antiprincesas: Frida Kahlo, no Salão Nobre Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 15h00 - Festival Internacional de Guitarras da Madeira 2024, no Palácio de São Lourenço;

- 15h30 - PSD Madeira faz reunião, seguida de visita, nos Bombeiros Voluntários Madeirenses;



- 16h00 - PS - Madeira reúne-se com a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros

- 17h00 - Lançamento do Livro, "O nome da Virgem era Maria" de Sérgio Fernandes, com a presença de D. Nuno Brás (que é autor do prefácio), no Museu de Arte Sacra;

- 18h00 - Actuação de Elian Bittencourt, na Estação do Monte

- 18h30 - Inauguração da Instalação Artística Recycle ME (seguida de uma performance de dança pelo Estúdio de Artes Performativas - Artística e de um concerto da banda Fábrica Anónima), nos Jardins da Quinta Magnólia

- 18h30 - 88º Aniversário da Casa do Povo de Santo António (Seguido de uma homenagem pública a Carlos Conceição)



- 18h45 - Casa Pia - Nacional, da I Liga, no Estádio Municipal de Rio Maior

- 19h00 - Cerimónia Eucarística de Abertura das celebrações dos 75 anos da chegada dos Salesianos à Madeira, com a presença de Rubina Leal, na Paróquia de Fátima

- 20h00 - Concerto da Banda Filarmónica do Faial, na Escola Agrícola da Madeira

- 21h00 - Festival do Avesso - Peça de Teatro "Happy Hour", no Centro Cultural John dos Passos

- 21h30 - Rampa Regional Porto Moniz

- 21h30 - Concerto do Festival Internacional de Órgão, na Igreja de São Martinho

CURIOSIDADES:

- Dia Europeu da Justiça Civil, Dia Mundial das Massas e Dia Mundial da Ópera;

- Este é o ducentésimo nonagésimo nono dia do ano. Faltam 67 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1147 - D. Afonso Henriques conquista Lisboa aos mouros.

1400 - Morre o poeta inglês Geoffrey Chaucer, autor de "Os Contos da Cantuária".

1825 - Nasce o compositor austríaco Johann Strauss II.

1838 - Nasce o compositor francês Alexandre-César-Léopold Bizet, Georges Bizet, autor de "Carmen".

1881 - Nasce o pintor e escultor espanhol Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, Pablo Picasso, nome determinante na arte no século XX.

1930 - Do Conselho Superior de Finanças, criado na I República, nasce o Tribunal de Contas pelo decreto nº. 18.962.

1945 - O Japão entrega Taiwan à República da China.

1957 -- Morre, com 84 anos, o arquiteto Henry Clemens Van De Velde, nome chave na afirmação da Art Nouveau.

1960 - Morre, em Lisboa, o poeta João de Barros. Tinha 79 anos.

1962 - As fotografias que provam a existência da base de mísseis em Cuba são apresentadas na ONU pelo embaixador dos Estados Unidos.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor norte-americano John Steinbeck, autor de "As Vinhas da Ira".

1971 - A República Popular da China é admitida na Organização das Nações Unidas (ONU), Taiwan é expulsa da organização.

1974 - Os países árabes reunidos em Rabat, Marrocos, aprovam o apoio à Organização de Libertação da Palestina.

1975 - É encontrado morto o jornalista brasileiro Vladimir Herzog, assassinado pelo II Exército de S. Paulo, órgão da ditadura militar. Tinha 38 anos.

1983 - Invasão de Granada pelas forças norte-americanas. Ronald Reagan defende a intervenção com a necessidade da defesa dos interesses norte-americanos.

- O sociólogo brasileiro Gilberto Freire é condecorado com a Grã-Cruz Santiago de Espada.

1984 - O escritor português Virgílio Ferreira é eleito para a Academia Brasileira de Letras.

1985 - Declaração do estado de emergência na Cidade do Cabo, na África do Sul, perante a violência crescente dos confrontos raciais.

1990 -- Morre, com 60 anos, o guarda-redes português de futebol Alberto Costa Pereira.

1992 -- Morre, aos 87 anos, o advogado Adelino da Palma Carlos, líder do primeiro Governo Provisório depois de 25 de Abril de 1974.

1993 -- Os investigadores e professores Jerry l. Hall e Robert Stillman da Universidade George Washington, nos EUA, realizam a primeira clonagem de embriões humanos.

1994 - O Vaticano estabelece relações oficiais e permanentes com a Organização de Libertação da Palestina.

1996 - Entra em vigor a Lei portuguesa de proteção dos utentes de serviços públicos essenciais, a Telecom, a EPAL e a EDP deixam legalmente de poder cortar os serviços aos utentes sem pré-avisado adequado.

1999 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, dá posse ao XIV Governo Constitucional, o segundo chefiado pelo primeiro-ministro, António Guterres.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas estabelece a Administração Transitória da ONU em Timor-Leste (UNTAET), chefiada pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello.

2002 - Morre o matemático francês René Frédéric Thom, criador da Teoria das Catástrofes, galardoado com a medalha Fields em 1958, o equivalente ao Prémio Nobel na área da matemática. Tinha 79 anos.

- Morre, com 72 anos, o ator irlandês Richard Harris, protagonista de "Um Homem Chamado Cavalo".

2003 - É inaugurado o novo Estádio da Luz, em Lisboa.

- Mikhail Khodorkovski, administrador do grupo petrolífero russo Iukos, é detido pelo FSB (Serviço Federal de Segurança), em Moscovo, Rússia, e mantido sob prisão, com a acusação formal de fraude e evasão fiscal em grande escala.

2004 - O Vaticano lança o novo Compêndio da Doutrina Social da Igreja.

2005 - O ministro francês do Interior, Nicolas Sarkozy, visita Argenteuil, nos arredores de Paris, onde é recebido com manifestações de protesto. Atribui os focos de violência à "escumalha" dos bandos, que considera uma "gangrena" social.

- Divulgação dos resultados do referendo de 15 de outubro, confirmam aprovação do projecto da nova Constituição do Iraque.

2006 - O Parlamento Europeu aprova uma resolução que insta os países membros a disponibilizarem às mulheres entre os 50 e os 69 anos mamografias grátis, a cada dois anos, para despistagem do cancro da mama.

2007 - O primeiro-ministro José Sócrates e o Presidente russo, Vladimir Putin, presidem no Palácio de São Bento, em Lisboa, à assinatura de acordos económicos entre Portugal e Rússia, um deles para desenvolver uma linha de crédito de 200 milhões de euros.

- Portugal e mais 23 países, 14 da União Europeia, assinam uma Convenção do Conselho da Europa contra Exploração e Abuso Sexual de Crianças que visa criminalizar práticas como a pornografia infantil em alguns Estados.

2008 - A investigadora portuguesa Leonor Gonçalves recebe o Prémio Grünenthal DOR, criado pela Fundação alemã Grünenthal, a primeira vez que o galardão é atribuído em Portugal, pela realização de um estudo que estabelece a relação entre dor crónica e depressão.

- Morre, aos 79 anos, o realizador de origem italiana Gerard Damiano, autor do famoso filme pornográfico "Garganta Funda".

2011 - O caricaturista e ilustrador André Carrilho vence o Prémio Stuart de Desenho de Imprensa 2011, com o cartoon "Wikileaks". Pela primeira vez foram ainda distinguidas obras publicadas na imprensa regional.

- A escritora brasileira Andréa del Fuego, 36 anos, vence o Prémio Literário José Saramago, no valor de 25 mil euros, com o romance "Os Malaquias".

- O ex-líder líbio Muammar Kadhafi é enterrado de madrugada num "local secreto" depois de uma cerimónia religiosa.

2013 - A segunda alteração ao Orçamento do Estado para 2013 é aprovada na generalidade com os votos a favor da maioria parlamentar PSD e CDS-PP, e os votos contra de toda a oposição.

- Os cerca de 775 imigrantes localizados a bordo de cinco embarcações no Canal da Sicília, são conduzidos à ilha italiana de Lampedusa e a outras localidades da área.

2014 -- Morre, aos 71 anos, John Symon Asher, Jack Bruce, baixista e vocalista do grupo de rock britânico Cream, que integrava Eric Clapton na guitarra e Ginger Baker na bateria.

2016 - O Governo de Moçambique assume oficialmente a incapacidade financeira para pagar as próximas prestações das dívidas das empresas públicas com empréstimos ocultos, defendendo uma reestruturação dos pagamentos e uma nova ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI).

- A seleção portuguesa feminina de futebol qualifica-se pela primeira vez na sua história para o campeonato da Europa, ao empatar 1-1 na Roménia, após prolongamento, em encontro da segunda mão do 'play-off'.

- Morre, aos 72 anos, Carlos Alberto Torres, capitão da seleção brasileira de futebol que conquistou o tricampeonato no Mundial de 1970.

2017 - O Presidente do Brasil, Michel Temer, consegue os 172 votos que necessita na câmara baixa do parlamento para impedir o andamento de um processo em que é acusado dos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa.

2018 - O Conselho de Ministros aprova a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com um sistema de concurso para dirigentes e um modelo de base metropolitana ou intermunicipal.

- Morre, aos 79 anos, o maestro Victor Costa, autor da música do hino da Região Autónoma da Madeira.

2019 - O socialista Eduardo Ferro Rodrigues é eleito, pela segunda vez, presidente da Assembleia da República com 178 votos a favor, 44 brancos e oito nulos.

- Morre, aos 73 anos, Delmiro Carreira, presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, ex-dirigente da UGT e deputado na Assembleia Constituinte e na I Legislatura.

2020 - O PS perde a maioria absoluta nas eleições regionais dos Açores, ao eleger 25 deputados do total de 57 parlamentares. O parlamento açoriano passa a ter deputados de oito partidos, o maior número de sempre: PS, PSD, CDS-PP, PPM, BE, Chega, PAN e IL. O PCP perde o deputado que tinha.

- O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) vence o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e torna-se no piloto mais vitorioso da história da modalidade, com 92 triunfos.

- Morre, aos 78 anos, Lee Kun-hee, empresário sul-coreano, presidente da Samsung Electronics.

- Morre, aos 66 anos, Thomas Oppermann, vice-presidente do parlamento alemão, o Bundestag, antigo ministro de vários governos e líder parlamentar dos sociais-democratas germânicos.

2021 -- Morre Miguel Faria Leal, atleta olímpico de equestre, representou Portugal nos saltos de obstáculos dos Jogos Olímpicos Atlanta1996. Tinha 61 anos.

PENSAMENTO DO DIA: