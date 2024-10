Navio-patrulha embate em rochas quando saía do porto do Funchal

Foi uma saída em falso. O navio-patrulha ‘Tejo’ está a ser alvo de uma inspecção ao estado do costado, na zona da proa, depois de ter sofrido um acidente quando iniciava a manobra de largada do porto do Funchal, na manhã desta sexta-feira.

Algo terá corrido mal na manobra de largada do cais norte do porto do Funchal, onde habitualmente o meio da Armada fica amarrado. Por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira, as máquinas foram ligadas mas, ao invés de rumar à ré, o ‘NRP Tejo’ seguiu em frente, vindo a embater contra as rochas do quebra-mar junto ao armazém da Porto Santo Line.

O inesperado acidente foi presenciado por pessoas do meio náutico, que ficaram surpreendidas com o sucedido. O DIÁRIO contactou a Capitania do Porto do Funchal, para saber quais as razões do acidente, nomeadamente se houve falha mecânica ou humana ou se outro meio, nomeadamente ligado à pesca, terá perturbado a operação.

Sabe-se que, entretanto, uma equipa de mergulhadores da Marinha já esteve a inspecionar o estado navio, verificando a existência de um eventual rombo na ferradura da proa. Como medida preventiva, a missão do NRP Tejo foi cancelada até garantir que estão reunidas todas as condições de navegabilidade.