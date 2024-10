Gala do Conservatório celebrou 78 anos "de uma história rica e inspiradora"

A Gala de Aniversário do Conservatório, no auditório do Centro de Congressos da Madeira, teve lotação esgotada, na noite desta sexta-feira. O evento que celebra o 78.º aniversário da instituição contou com uma entrega de prémios, homenagens, momentos musicais e de dança, bem como com a presenta do presidente do Governo Regional.

Veja as imagens desta Gala de Aniversário do Conservatório, capturadas pela lente de Miguel Espada, da ASPRESS:

Miguel Albuquerque subiu ao palco para elogiar o percurso do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e para deixar a garantia de que continuará o trabalho conjunto, entre esta instituição e o Governo Regional, “em prol das novas gerações”, até porque “a formação artística é fundamental”.

O presidente da Direcção do Conservatório, Carlos Gonçalves, na noite em que celebraram “78 anos de uma história rica e inspiradora”, deixou palavras de agradecimento a “todos os que, com visão e coragem, contribuíram para o desenvolvimento da instituição”. Enalteceu os fundadores e diversas direcções, os docentes, funcionários, e alunos “que brilham um pouco por todo o mundo”.