Comandante Operacional da Madeira homenageado na sua terra natal

Rui Tendeiro, Comandante Operacional da Madeira, foi reconhecido na sua Terra Natal, a Covilhã. Foi no dia de aniversário da cidade que aconteceu esta distinção.

De acordo com nota à imprensa, a cerimónia promovida pela Câmara Municipal da Covilhã, que decorreu no passado domingo, homenageou personalidades que contribuíram para “desenvolver o nosso concelho e para ajudar a levar o nome da Covilhã muito mais longe”.

"É uma justíssima homenagem da Covilhã a figuras ímpares, um reconhecimento do seu percurso de vida, dos exemplos, do mérito, da capacidade, do engenho, da arte, da ousadia e da criatividade", disse Vítor Pereira, presidente da autarquia.

Vítor Pereira fala de Rui Tendeiro como “um homem que ousou sonhar e que voou muito alto” e que, apesar “de tantas horas em que voou para outras paragens”, “nunca esqueceu a Covilhã”.