O sorteio desta quinta-feira do EuroDreams não conheceu nenhum apostador totalista e vencedor do primeiro prémio, 20 mil euros por mês, durante 30 anos.

A chave premiada é composta pelos números 7 - 14 - 22 - 33 - 34 e 39. O número de sonho é o algarismo 5.

Para Portugal vem um 2.º prémio, o único deste sorteio em todos os países com apostas no EuroDreams, no valor de dois mil euros por mês, durante cinco anos.