Helicóptero caiu no rio Hudson perto de Manhattan

Um helicóptero despenhou-se hoje no rio Hudson, perto de Manhattan, revelaram as autoridades nova-iorquinas, causando a morte de seis pessoas, conforme avançam vários órgãos de comunicação locais.

O corpo de bombeiros informou que recebeu um alerta para um helicóptero na água pelas 15:17 (20:17 em Lisboa).

A polícia, por sua vez, informou na rede social X que "um helicóptero caiu no rio Hudson" e que o trânsito ia ficar complicado na zona com a chegada de veículos de emergência.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram a aeronave praticamente submersa, de cabeça para baixo na água.

O corpo de bombeiros informou que havia unidades no local a realizar operações de resgate. Vários barcos de resgate foram vistos no vídeo a rodear a aeronave.

As embarcações de resgate estavam perto de um local junto à orla de Manhattan, perto do final de um longo cais de manutenção de uma das torres de ventilação do Túnel Holland.

Os céus de Manhattan estão constantemente cheios de aviões e helicópteros, aeronaves privadas de recreio e voos comerciais e turísticos. Manhattan tem vários heliportos que transportam executivos e outras pessoas para destinos em toda a área metropolitana.

Ao longo dos anos, ocorreram vários acidentes, incluindo uma colisão entre um avião e um helicóptero turístico sobre o rio Hudson em 2009, que matou nove pessoas, e a queda em 2018 de um helicóptero fretado que oferecia voos de "portas abertas" que caiu no East River, matando cinco pessoas.